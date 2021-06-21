Компенсация за "Северный поток – 2": на что может претендовать Украина

В последнее время тема строительства "Северного потока – 2" актуализировалась. Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода. До завершения второй, как заявляют в РФ, остается порядка 70 км, и пройти их планируют еще в этом году.

Смогут ли санкции помешать это сделать – большой вопрос. Украина все еще заявляет, что рассчитывает на помощь США. Также есть недовольные Nord Stream 2 в Европе. В частности, было решено объединить усилия Украины и Польши, которая переживает не столько за транзит, сколько за поставки на свою территорию, которые могут оказаться слишком дорогими.

В то же время в западной прессе уже мелькают сообщения о том, что достройка газопровода по дну Балтийского моря – вопрос практически решенный. А значит, после того как истечет нынешний транзитный контракт с Россией – а это произойдет в конце 2024 года, – Украина может лишиться статуса газового транзитера. И, похоже, такой вариант у нас уже рассматривают вполне серьезно.

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому Welt заявил, что Украина готова вести переговоры о компенсации за потерю транзита.

"Построение газопровода "Северный поток – 2" стало серьезным геополитическим вызовом не только для Украины, но и для Запада в целом. Это исключительно российский политический проект, целью которого является энергетическая изоляция Украины и раскол Евросоюза. Подкуп европейских чиновников, которые заняли места в руководящих органах российских энергетических компаний (экс-канцлер Германии Герхард Шредер, экс-министр иностранных дел Карин Кнайсль, экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон), свидетельствует о существенном влиянии Кремля через лояльных влиятельных лиц в Европе. В ситуации почти полноценного завершения строительства газопровода Украина как главная транзитная страна в ЕС оказалась без предохранителей энергетического коллапса. Вашингтон, заинтересованный в улучшении отношений с Берлином, приостановил санкции в отношении "Северного потока – 2". И в этой ситуации немцы предлагают Украине вариант с компенсацией в случае запуска проекта", – объясняет историк-международник Егор Брайлян.

Сайт "Сегодня" расспросил экспертов, о какой компенсации может идти речь.

Сколько денег получает Украина от транзита

В соответствии с контрактом, подписанным в конце 2019-го, объем транзита газа из России в 2020 году должен был составить 65 млрд куб. м, в 2021-м и в последующие годы – по 40 млрд кубометров. Предполагалось, что за 5 лет Украина получит от России в оплату транзита порядка 7 млрд долларов (хотя оптимисты называли и цифру 15 млрд долл.).

По факту в 2020-м сумма поступлений в Украину от транзита газа составила свыше 2 млрд долларов. С этого года размер платы уменьшится, поскольку сократились объемы.

Полтора-два миллиарда долларов – деньги, конечно, серьезные. Это фактически месячный бюджет Украины. Для сравнения: 2,2 млрд долларов Украина планировала получить за весь 2021 год от МВФ. 2,5 млрд долларов – размер военной помощи, которую предоставили Украине США с 2014 года.

Но в то же время, по сравнению с другими источниками поступления денег в страну, суммы от транзита не такие уж значительные. Например, украинские "заробитчане" только за 5 месяцев этого года перевели в Украину порядка 4 млрд долларов – эта сумма сопоставима с трехлетней платой за транзит.

Потери Украины будут больше, чем плата за транзит

Эксперты считают, что в случае остановки транзита потери Украины будут гораздо более значительны. И это мы говорим сейчас только о деньгах.

"Разве можно чем-то компенсировать потерю стратегически важного направления? Какова цена потери стратегической позиции в будущем? Украинская газотранспортная система (ГТС) в течение 30 лет независимости Украины приносит минимум 1,5-2 млрд долл. дохода в год. То есть это 45-60 млрд долл. за 30 лет. Наша ГТС показала себя исключительно надежной, притом что она является крупнейшей газотранспортной системой в Европе и могла совершенно спокойно доставлять природный газ европейским странам не менее 50-70 лет. В денежном эквиваленте это дало бы нам 100-140 млрд долл. А построить такую ​​систему сегодня стоило бы около 300 млрд. долл. Исходя из этого, компенсация, во-первых, должна включать в себя потерянный доход, компенсацию расходов на демонтаж, переквалификацию работников, трудоустройство. И это будет составлять не менее 200 -300 млрд долларов", – говорит энергетический эксперт Мария Яковлева.

Эксперт считает, что Украина в качестве компенсации могла бы требовать, например, списания долгов перед МВФ за счет стран – членов МВФ, таких как Германия и другие страны, которые являются акционерами "Северного потока – 2" и получают прямую выгоду от его строительства.

Деньги – не главное

Но говоря о компенсации, Украина подразумевает не только деньги. И даже в первую очередь не деньги, а другие преференции.

Например, президент Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ заявил, что Украина в качестве компенсации за "Северный поток – 2" хочет получить стабильность и спокойствие в стране и прекращение войны на Донбассе.

Украина может претендовать на компенсацию за то, чтобы ГТС продолжала работать

Экономический эксперт Борис Кушнирук обращает внимание на то, что Европа не меньше Украины заинтересована в том, чтобы украинская ГТС продолжала работать. Так что если Россия будет продолжать гнуть свою линию, не Украина должна просить, а Европа должна предлагать Украине "компенсацию", чтобы она не консервировала свою газотранспортную систему с крупнейшими в Европе хранилищами газа.

"Газовые хранилища – это элемент страховки. Если в зимний период резко ухудшаются погодные условия, стремительно растет и потребление газа. По газопроводам физически нельзя прокачать такое количество, у них есть предел возможностей. Поэтому украинская ГТС – это, во-первых, дополнительные мощности, которые Европа может задействовать в случае экстренных ситуаций. А во-вторых, что более важно, у нас находятся самые большие в Европе газовые хранилища. Причем основные расположены в Западной Украине. Поэтому для стабильности газотранспортной системы Европы и ее энергобезопасности именно Европа должна быть заинтересована в том, чтобы украинская ГТС продолжала использоваться. Но если нет определенной мощности, система не будет работать. Поэтому Украина настаивает, что транзит не может составлять меньше чем 40 кубов. Иначе нам придется систему консервировать – кроме тех мощностей, которые предназначены для внутренней транспортировки газа. А консервация – это заполнение системы определенным раствором. И быстро расконсервировать ее не удастся", – говорит Борис Кушнирук.

Эксперт считает, что для Европы это серьезный риск, поскольку она остается без альтернативных источников газа. Поэтому он уверен: чем ближе к 2024 году, тем больше та же Германия будет настаивать на транзите упомянутых 40 кубов через территорию Украины.