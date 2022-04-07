Компенсация за разрушенное жилье – что нужно для получение помощи

Что делать, чтобы получить компенсацию за жилье / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Компенсация за разрушенное войной жилье украинцев будет предоставляться исключительно его собственникам.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, пишет TODAY.ua.

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По словам министра, для того чтобы вам возместили убытки, необходимо обязательно иметь правоустанавливающие документы на жилье, подтверждающие, что именно вы являетесь его владельцем.

В Украине существуют такие виды правоустанавливающих документов:

договор купли-продажи;

свидетельство о праве собственности;

договор дарения;

договор мены;

решение суда, вступившее в законную силу;

свидетельство о праве на наследство.

Малюська порекомендовал украинцам, потерявшим жилье, оформить правоустанавливающие документы в соответствующих органах, в противном случае можно остаться без новой недвижимости.

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Где подать заявку на компенсацию?

Если вы оказались в такой ситуации, то уже можете подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье в мобильном приложении "Дія". Скоро такая возможность появится и в центрах предоставления административных услуг.

Для того чтобы подать заявку через приложение, вам необходимо авторизоваться, нажать на меню "Послуги" и выбрать пункт "Пошкоджене майно".

Вам откроется форма, которую нужно заполнить и просто ждать, когда государство начнет процесс оценки и компенсации.

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За что выплатят компенсацию?

В "Дії" вы можете подать заявку на компенсацию за несколько видов недвижимости, но только жилой, это:

частный дом (усадебный, дачный, садовый);

квартира;

другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

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