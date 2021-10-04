Когда Рада примет госбюджет-2022? Разумков озвучил сроки

Разумков ожидает, что закон о госбюджете примут до 20 октября 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня
Закон о государственном бюджете на 2022 год Верховная Рада должна принять до 20 октября 2022 года в первом чтении.
Как заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета, бюджетный комитет должен проработать предложения к документу.
"Бюджетный комитет работает. До 15 октября они должны рассмотреть предложения для того, чтобы до 20 октября необходимо будет принять в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", – сказал Разумков.
Верховная Рада Украины должна окончательно принять закон о государственном бюджете до 1 декабря.
Ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что были выявлены дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2022 год, всего на 32,7 млрд грн.
Увеличить доходы в проект государственного бюджета он предложил за счет таких поступлений:
- налога на прибыль предприятий – 19,2 млрд грн;
- акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах – 11,3 млрд грн;
- рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа – 1,2 млрд грн;
- собственных поступлений бюджетных учреждений – 1 млрд грн.
Ключевые приоритеты госбюджета-2022:
- обеспечение качественного уровня медицины и образования;
- создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;
- поддержка ветеранов;
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие инфраструктуры;
- цифровизация.
Напомним, Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который 21 сентября представил министр финансов Украины Сергей Марченко.