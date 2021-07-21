Каждый пятый украинец экономит на обуви: есть ли смысл покупать дешевую

Мнения производителей туфлей и врачей-подологов разошлись, хотя эконом-обувь порой не переживает и одного сезона

Хорошая обувь не может стоить дешево / Фото: Сегодня, Pixabay

Каждый пятый украинец экономит на обуви и ищет босоножки, кроссовки и сапоги подешевле. Чаще невысокая стоимость привлекает молодежь до 25 лет. Но такой обуви зачастую не хватает даже на один сезон – проблемы с дешевой обувью возникали у троих из четырех опрошенных покупателей. Такие результаты показал опрос Gradus Research.

"Сегодня" попытались разобраться, что целесообразнее – купить несколько пар дешевой обуви или выложить кругленьку сумму за ту, что прослужит годы. Но оказалось, что судить только по деньгам – нельзя.

Шлепки, которые Инна Тараба купила за 280 гривен, развалились после трех дней носки. Теперь у женщины – ни денег, ни покупки. В сервисе по ремонту обуви подтверждают: дешевый товар – это не экономия. Такую обувь нецелесообразно ремонтировать. Дорогая обувь, как правило, служит намного дольше. И ее есть смысл нести в ремонт, если она сносилась.

Качественную пару обуви невозможно купить дешево, уверяет владелец обувной фабрики Николай Сердюк. Дело в том, что хорошую обувь нужно шить из хороших материалов, а они стоят дорого. И именно от материала зависит, сколько проживет пара и будет ли удобно ее носить.

"Наличие ребра жесткости анатомически помогает при ходьбе, чтобы человек не уставал, долго ходя в обуви. Дополнительно оно защищает от ощущения камней на асфальте, если подошва тонкая", – рассказал Сердюк.

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А вот врачи-подологи, занимающиеся стопами, говорят – не важны ни цена, ни бренд, ни материал. Имеет значение только удобство. Иначе можно столкнуться с появлением трещин на пятках, мозолей, бородавок, вросших ногтей и даже деформацией суставов. Лечение каждого из этих диагнозов стоит дороже 1000 гривен.

Проблему заметили и у обутой в босоножки корреспондентки "Сегодня":

"У вас неправильно подобрана обувь. Вы неправильно ходите. Сустав вываливается из дырки, он не фиксируется, есть деформация суставов", – говорит врач.

Из-за таких, казалось бы, небольших неудобств, могут возникнуть серьезные проблемы – вплоть до грыжей в позвоночнике и деформации внутренних органов.

"Сначала начинают страдать колени, потом может быть защемление нервов, потому что неправильная нагрузка. И от того, что мы неправильно ходим, внутренние органы тоже приходят в неправильное положение", – предупреждает врач.

Напомним, из-за привычки украинцев экономить на одежде и обуви, брендовые магазины вынуждены распродавать коллекции с огромными скидками.