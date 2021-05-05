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Карта. Шесть дорог в Украине могут стать современными автобанами

5 мая, 16:47

Ксения Капустинская , Виталий Андроник

Если о дорожном полотне будет заботиться частный инвестор, станет ли проезд по трассе платным? Ответ не такой однозначный, как может показаться

/ Фото: Pixabay

Шесть дорог в Украине планируют передать инвесторам на строительство и содержание – эти трассы в перспективе могут стать современными автобанами. Проезд по ним формально не станет платным, но по факту за него все равно заплатят налогоплательщики – расходы инвестора компенсируют из средств Дорожного фонда, говорится в статье "Сегодня". Речь идет о таких трассах:

Первые шесть дорог, которые Мининфраструктуры планирует передать инвесторам на восстановление и содержание. Карта: roadppp.in.ua

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Эти дороги выбрали, потому что на них высокая интенсивность движения, а износ дорожного полота – наибольший. Через несколько лет они будут требовать капитальных инвестиций. На перспективу планируется сделать "условно платными" 20 магистралей протяженностью 10 тыс. км.

"На шести дорогах будет модель, которую можно сравнить с рассрочкой. Инвестору дают дорогу, он вкладывает деньги в строительство или реконструкцию. Потом инвестор ее эксплуатирует, а государство на протяжении 20-25 лет компенсирует расходы инвестора. Фактически платы с пользователей брать не будут", – объяснил директор ГП "ДерждорНДІ" Артем Безуглый.

Напомним, ранее водители показали худшую трассу в Украине. Ехать по ней приходится со скоростью 5-10 км/час:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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