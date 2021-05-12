Капитальные инвестиции в Украину резко сократились: показатель упал почти на 20%

В 2020 году капитальные инвестиции упали на 19% и составили 508 млрд грн

Фото: Bearfotos / Freepik

Капитальные инвестиции в экономику Украины в 2020 году по сравнению с 2019-м сократились на 18,55% – до 508,22 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Самое большое падение инвестиций зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 33,12% (до 2,77 млрд грн), временного размещения и организации питания – на 31,11% (до 1,95 млрд грн), транспорта, почтовой и курьерской службы – на 20,34% (до 34,88 млрд грн).

В 2019 году объем капитальных инвестиций в Украине вырос на 11% по сравнению с 2018 годом – до 584,45 млрд грн.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что капитальные инвестиции в реальный сектор экономики Украины по итогам 2018 года превысили 520 млрд гривен.

А в 2016–2018 годах объем капитальных инвестиций в Украину увеличился на 67,7%.

Напомним, что после визита в ОАЭ президент Владимир Зеленский привез в Украину инвестиций на 3 млрд долларов:

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