Украина теряет капитальные инвестиции: показатель упал на треть

На фоне снижения доверия инвесторов к Украине в первой половине 2020 года капитальные инвестиции в экономику страну упали на 34,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, по данным Госслужбы статистики, этот показатель за первые шесть месяцев 2020-го составил 163,78 млрд гривен.

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В первом полугодии капитальные инвестиции сократились во всех сферах экономики Украины. Но самое серьезное снижение зафиксировано в отраслях, которые сильнее всего пострадали от коронакризиса:

искусство, спорт, развлечения и отдых – "минус" 74,4%, до 459,8 млн гривен;

временное размещение и организация питания – "минус" 57,8%, до 637,7 млн гривен;

транспорт, почтовые и курьерские службы – "минус" 54,5%, до 8,9 млрд гривен.

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Напомним, ранее Национальный банк изменил способ вычисления статистики прямых иностранных инвестиций. Теперь расчеты в Украине ведутся в соответствии с мировыми стандартами.

Также сообщалось, что инвестиции по всему миру заметно сократились из-за распространения коронавируса. В целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

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