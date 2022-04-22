Как восстановить документы, чтобы вернуться в Украину после войны

В МИД рассказали, как украинцам, уехавшим за границу без документов из-за войны, вернуться домой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, уехавшие за границу с 24 февраля без документов из-за войны, смогут бесплатно восстановить необходимые справки, чтобы вернуться домой.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. Работаем с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в "Дії". Другие решения тоже готовим", – сказано в сообщении чиновника.

Куда уезжали украинцы от войны

С начала вторжения России в Украину страну покинули больше миллиона человек. Многие украинцы уехали в Польшу (больше полумиллиона). Также наши соотечественники уезжали в другие страные Европы, а именно:

в Венгрию – 116 тыс;

в Словакию — 67 тыс;

в Румынию — 45 тыс.

По информации МВД, украинские беженцы смогут жить в Евросоюзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.

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Ранее мы уже рассказывали, как украинцам обменять гривни на евро в странах ЕС, и писали, что украинским беженцам в Польше будут платить 500 злотых каждый месяц.