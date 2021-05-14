Как сменить поставщика газа, если есть субсидия? Два нюанса

Механизм перехода к новому газсбыту общий для всех, но к получателям государственной помощи по оплате коммуналки есть дополнительные требования

Субсидиантам нельзя влезать в долги / Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Все бытовые потребители газа с 1 мая автоматически переведены на годовые договоры с фиксированной ценой на газ. Платить "за куб" они будут среднем 10 грн (с учетом стоимости доставки). При этом каждый потребитель – в том числе получатель субсидии – может сменить поставщика газа или перейти на месячный, квартальный, полугодовой контракт. Для субсидиантов есть два нюанса, говорится в статье "Сегодня":

Механизм смены поставщика газа одинаковый для всех, но к получателям помощи есть отдельное требование – нужно не иметь долгов по оплате газа. О замене оператора в орган Минсоцполитики сообщать не нужно, поставщик обязан это сделать самостоятельно. Но опрошенные нами эксперты советуют подстраховаться и сообщить сотрудникам соцзащиты, чтобы вдруг не отобрали субсидию.

Какие нужны документы?

Заявление на присоединение;

документ, определяющий право собственности на объект;

паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (1 и 2 страницы, страница с пропиской, копия id-карты (2 страницы);

справка о присвоении ИНН (если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой);

копия последнего счета за поставки газа (как раз для того, чтобы подтвердить отсутствие долгов).

Документы можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде, заполнив заявку на сайте компании-поставщика, к которому вы хотите перейти. Тем, кому самостоятельно сложно подать заявку на смену поставщика в электронном виде, могут воспользоваться услугой некоторых банков. Это, например, Ощадбанк и ПУМБ.

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Также субсидиантам нужно помнить, что с мая получатели субсидий должны подать новую заявку в органы социальной защиты. Заявки можно будет подавать в течение пяти месяцев по почте или онлайн. Кроме того, теперь все субсидианты будут получать выплаты "живыми деньгами" – то есть в наличной форме, а условия предоставления помощи ужесточились. Подробнее об этом – в нашем сюжете:

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