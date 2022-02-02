Как раньше уже не будет? Чего ждать от тарифов на коммуналку в феврале

Какой будет коммуналка в феврале? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В феврале стоимость некоторых тарифов претерпела небольшие изменения. В частности, речь идет о тарифах на газ.

Согласно данным "ГазПравды", самое выгодное годовое предложение по сравнению с январем предложила компания "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн/куб. м.

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Остальные компании оставили цены неизменными. Пока они на уровне:

"Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м.;

Neogas – 7,80 гр/куб. м;

"Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн/куб. м;

"Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн/куб. м;

Топливэнерго – 7,90 грн/куб. м;

Энергогарантия – 7,95 грн/куб. м.

"Нафтогаз Украины" свой годовой тариф не изменила, составляет он 7,96 грн/куб. м.

Остальные компании выставили ценники в пределах 7,98-11,99 грн/куб. м.

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С 1 мая стоимость газа будет пересмотрена, поскольку именно тогда истечет срок действия зафиксированных на год тарифов.

Электроэнергия и вода

С 1 октября Кабмин "заморозил" цены и на электроэнергию для украинцев. Пересмотрят их только после окончания отопительного сезона.

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Так что в феврале установили цены:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч – 1,44 грн за 1 кВт*ч;

для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Тарифы на воду для украинцев были установлены еще с 1 января 2022 года. Поэтому в феврале для бытовых потребителей установили следующие цены:

КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;

КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн;

КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн.

В столице тарифы на воду выросли в среднем на 20% и составляют около 30,38 грн за 1 кубометр с НДС.

Прогнозы цен на тарифы в будущем

В Минэнерго прогнозируют, что тарифы на отопление в 2022 году увеличатся на 16%. По их прогнозам, тарифы могут вырасти и в 2023-2024 годах на 10% и 7,5% соответственно.

Экономический эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян отмечает в комментарии "Урядовому курʼєру", что в настоящее время в мире и Украине формируются вполне спекулятивные цены на голубое топливо.

Большую роль играют чисто политические факторы, а также то, что в декабре были низкие температуры воздуха. Весной, по словам эксперта, все стабилизируется и рынок газа успокоится.

Напомним, что из-за увеличения цен на энергоносители продукты питания выросли в цене. В частности, это касается подсолнечного масла, мяса, хлеба и капусты.

Раньше мы писали, что в Офисе президента предлагают ввести специальные карты на продукты. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронных, через приложение "Дія".