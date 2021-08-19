День Независимости: как будут работать ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ

ПриватБанк и Ощадбанк изменили график роботы на День Независимости. Коллаж: "Сегодня".
В праздничные дни на День Независимости отделения ПриватБанка, Ощадбанка и ПУМБ определили график работы в связи с переносом рабочих дней в августе.
На День Независимости будет четыре выходных подряд, с 21 августа по 24 августа включительно. Рабочий день понедельника, 23 августа, перенесен на субботу, 28 августа.
Как будет работать ПриватБанк
Согласно графику с 21 августа по 24 августа, ПриватБанк будет на выходных. В эти дни можно получить только онлайн-консультацию или связаться с оператором. Рабочий день понедельника, 23 августа, перенесен на субботу, 28 августа.
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Как будет работать Ощадбанк
График работы большинства отделений Ощадбанка также изменился. С 21 августа по 24 августа – выходные. В эти дни можно получить только онлайн-консультацию или связаться с оператором. Узнать точный график работы нужного отделения можно на карте отделений.
Как будет работать банк ПУМБ
Отделения банка ПУМБ с 21 августа по 24 августа будут на выходных. В эти дни можно получить только онлайн-консультацию или связаться с оператором. Точный график работы каждого отделения можно узнать на сайте банка.
Как будут осуществляться банковские переводы на День Независимости
- С 21 по 24 августа включительно межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой 25 августа;
- межбанковские переводы через СЭП 28 августа будут осуществляться датой этого банковского дня.
Как сообщает пресс-служба НБУ, в случае необходимости 23 августа банки могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.
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