Кабмин утвердил транспортную стратегию на 9 лет: автодороги будут строить по-новому

Украинское правительство наконец-то утвердило план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии на период до 2030 года.

Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Национальная транспортная стратегия Drive Ukraine 2030 будет определять развитие транспортной отрасли на ближайшие 9 лет, а одобренный правительством план по реализации этой стратегии расписывает этапы и сроки выполнения мероприятий, необходимых для эффективной деятельности и комплексного развития отрасли.

Документ разработан при поддержке представительства Евросоюза, поэтому отражает евроинтеграционные обязательства Украины в области транспорта: внедрение Европейского зеленого курса, замену общественного транспорта на более современный и экологичный, улучшение услуг по перевозке пассажиров и развитие велосипедной инфраструктуры.

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В частности, в план мероприятий были включены:

проекты развития транспортной инфраструктуры на региональном и межгосударственном уровнях, реализация которых направлена на повышение безопасности, качества и доступности транспортных услуг;

привлечение инновационных технологий и введение льгот для поддержки национальных производителей, предложенных профильными ассоциациями;

повышение качества предоставления транспортных услуг, их экологичность и соответствие мировым стандартам;

интеграция украинской транспортной системы в европейскую сеть и т. д.

Напомним, Национальная транспортная стратегия предполагает, что к 2030 году в Украине полностью заменят городской общественный транспорт на электрический и создадут соответствующую инфраструктуру – электробусы и зарядные станции для них.

Также говорилось, что в конце мая 2018 правительство утвердило Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры. В рамках транспортной стратегии планируется реконструировать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами.