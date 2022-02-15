Кабмин обещает снизить цены на топливо – на сколько оно может подешеветь

/ Фото: Сегодня

Для автомобилистов хорошая новость: топливо скоро должно подешеветь. Правительство занялось вопросом снижения запредельных цен на бензин и дизель, об этом на днях заявила первый вице-премьер Юлия Свириденко. О каких мерах идет речь, чиновница не сообщила. Пока стоимость бензина и дизтоплива только растет.

Когда цены пойдут вниз и благодаря каким возможным действиям со стороны Кабмина, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. А эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн разъяснил, что будет с ценами на LPG для автомобилей.

Реклама

Что изменилось за неделю

За минувшие семь дней бензин и ДТ подорожали почти на 50 коп/л. Рост их стоимости продолжился после публикации Министерством экономики еще 3 февраля новых предельных цен на топливо. Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае 2021 года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

Новые предельные цены должны были появиться 14 февраля, но в связи с анонсированными Юлией Свириденко мерами Кабмина по их снижению, прайсы пока не изменились.

Сейчас цена на "обычный" бензин не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л. Средняя по стране цена бензина А-92 равна 33,23 грн/л, А-95 – 34,14 грн/л, дизтоплива — 33,43 грн/л.

Реклама

В большинстве регионов цены выросли на 35-60 коп./л, но самое заметное подорожание было в областях, где цены самые низкие, самое незначительное – в областях, где цены самые высокие. Так в Сумской области бензины подорожали на 88 коп./л, в Запорожской – на 70 коп./л, а в Луганской – на 10 коп./л, в Донецкой – на 20 коп/л.

Самые высокие цены на А-92 и ДТ в Луганской обл.: А-92 – 34,85 грн/л, ДТ – 35,73 грн/л. Самый дорогой А-95 в Киеве – 35,87 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской обл.: А-92 – 32,19 грн/л, А-95 – 33,17 грн/л, ДТ – 32,26 грн/л.

Реклама

Автогаз почти не дешевеет: минус 2 коп./л в среднем за неделю. Хотя в двух областях – Сумской и Харьковской – цены упали заметно, на 12 и 15 коп./л, в Тернопольской – на 7 коп./л. В остальных регионах цены были стабильными либо опустились на 1-2 коп./л. Самый дорогой газ по-прежнему в Луганской обл. – 19,36 грн/л, самый дешевый в Житомирской – 18,62 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензинам и ДТ и не изменился по автогазу. По А-92 разброс составляет 8,3% (2,66 грн/л), было 11%, по А-95 – 8,1% (2,70 грн/л), было 10%, по дизелю – 10,8% (3,47 грн/л), было 13,4%, по газу – 4% (0,74 грн/л).

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 33,23 грн/л (+47 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 34,15 грн/л (+46 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 33,44 грн/л (+46 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,88 грн/л (-2 коп.)

Анализ ситуации на рынке

По мнению экспертов, возможное удешевление топлива в Украине в связи с действиями правительства может быть нивелировано двумя негативными факторами: стремительным ростом мировых цен на нефть из-за ужесточения риторики вокруг отношений между Украиной и РФ и подорожанием по этой же причине доллара по отношению к гривне.

Геннадий Рябцев упомянул, что нефть снова подорожала более чем на 5 долл./баррель, или до 95 долл./баррель. Некоторые зарубежные аналитики уже говорят о возможном росте сразу до 125 долл./баррель, если нагнетание воинственной риторики продолжится.

"Что касается обещанного быстрого снижения цен на топливо, то Кабмин самостоятельно может только уменьшить установленную им же максимальную торговую наценку, например, с 5 до 4 грн/л для бензина и с 7 до 5 грн/л для ДТ, – разъяснил Геннадий Рябцев. – То есть, урежут прибыль трейдеров. Дефицит топлива по этой причине вряд ли будет, но может вырасти доля премиальных нефтепродуктов, цены на которые не регулируется. "Обычный" А-95 может отсутствовать в продаже, а А-95+, улучшенного качества, но и заметно дороже, будет в наличии. Снизить НДС, как поступили в Польше, чтобы цены упали, может только Верховная Рада, а это процесс не быстрый".

Сергей Куюн сообщил, что 14 февраля, цены в опте на бензин и ДТ резко выросли, отреагировав на падение курса гривни.

"С утра стало известно о росте доллара на наличном рынке до 28,78 грн, или на 68 коп. (+2,4%) по сравнению с пятницей, на межбанке доллар торговался на уровне 28,58 грн (+50 коп.), – анализирует эксперт. – Оптовый рынок отреагировал молниеносно, рекордный рост на дизтопливо – 1,75 грн/л (32 грн/л). На остальных базисах рост был заметно ниже — 0,40–1,00 грн/л (30,70–31,40 грн/л)".

Что касается действий Кабмина по снижению цен на топливо, то, по словам Сергея Куюна, пока о них ничего не известно. Возможно, этот вопрос рассмотрят 16 февраля на очередном заседании правительства.

Эксперты также отмечают, что драйвером последнего роста цен в рознице стала крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций, это четверть рынка), которая их повысила на бензин и дизель на 1 грн/л. В сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л и ДТ — до 32 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 32 грн/л, на А-95 и ДТ — до 33 и 32 грн/л.

В сети KLO бензины подорожали на 40 коп./л: А-92 — до 34,39 грн/л, А-95 — до 34,99 грн/л. Цена ДТ выросла на 20 коп./л, до 34,59 грн/л. Дизтопливо в сети SOCAR подорожало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. Еще ряд сетей подняли стоимость всех видов топлива на 0,25-1,5 грн/л.

Как сообщил Артем Куюн, автогаз украинской добычи медленно дешевеет в опте, но импортный, которого у нас 75% рынка, наоборот дорожает.

"Цены на границе снова пошли вверх, гривня валится – аукционы по оптовой продаже газа уже отреагировали. Так что ожидаемое было снижение цен на газ в рознице пока неактуально. Самые низкие прайсы у "Привата", торгующего украинским газом – 18,13 грн/л, но трейдеры, торгующие импортным LPG, цены не опускают, у них на 1,5-1,8 грн /л выше", – анализирует эксперт.

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что ситуация трудно прогнозируемая, так как зависит от нескольких неопределенных факторов.

"Неделя может быть интересной, – анализирует Геннадий Рябцев. – Ожидаю, что во вторник Минэкономики опубликует новые предельные рекомендованные цены на топливо, они окажутся выше действующих. Но если в среду правительство решит снизить максимальную торговую наценку с 5 до 4 грн/л для бензина и с 7 до 5 грн/л для ДТ, то предельные цены тут же пересмотрят. Эта неопределенность нервирует рынок и вынуждает трейдеров повышать стоимость горючего".

Сергей Куюн подсчитал, что по новым рекомендациям Минэкономики топливо должно подорожать еще примерно на 80 коп./л. Но может быть рост и на гривню, так как коррективы внесет неожиданно подорожавший доллар.

"А если временно снизить НДС, то цены на топливо упадут на 10% или на 3-3,5 грн/л", – оценил эксперт.

Артем Куюн прогнозирует, что стоимость автогаза до конца этой недели не изменится.