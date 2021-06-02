"Укрзализныця" вводит новый маршрут с пересадкой на западе Украины

С 4 июня из Ивано-Франковска в Ужгород можно будет добраться по новому маршруту – как доехать на поезде

УЗ продолжает назначать поезда / Фото: Укрзализныця

В "Укрзализныци" с 4 июня введут пересадочное сообщение по маршруту Ивано-Франковск – Стрый – Ужгород и обратно. В Стрый можно будет добраться новым "Прикарпатским экспрессом".

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Отмечается, что поезд № 807/808 Ивано-Франковск – Киверцы будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20 и прибывать в 17:48 в ​​Стрый. Там украинцы смогут сесть на региональный поезд № 829/830 Львов – Ужгород. Он будет отправляться в 17:58 и прибывать в ​​Ужгород в 22:22.

То есть, дорога из Ивано-Франковска в Ужгород займет семь часов.

Обратно поезд Львов – Ужгород будет в Стрыю в 9:48, а пересадку в Ивано-Франковск придется немного подождать – до 11:02, на конечной станции он будет в 13:38.

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Источник: "Укрзализныця"

Напомним, недавно "Укрзализныця" назначила еще один летний поезд в Одессу.

Кроме того, в конце июня "Укрзализныця" превратит поезд во Львов в "Джазовый экспресс".

Отметим, что пока в Украине погода не очень хорошая для отпуска. Смотрите в сюжете, изменится ли что-то в ближайшие дни: