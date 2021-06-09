Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячам

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Органы Пенсионного фонда Украины проиндексировали пенсии работающим пенсионерам в соответствии с частью 4 статьи 42 Закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Об этом Министерство социальной политики сообщает в своем Telegram-канале.

Пересчет проведен с 1 апреля после получения данных из Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал 2021 года. Соответственно, в июне пенсионеры получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май.

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Пересчет проведен лицам, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев и они продолжали работать. Страховой стаж, приобретенный этот период, учитывался при начислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели большую заработную плату – пенсия начислена с учетом увеличенной заработной платы.

Всего увеличены пенсии для 313 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 грн. Перерасчет пенсий осуществлен автоматически, без обращения пенсионеров в ПФУ, говорится в сообщении.

Напомним, глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила, что в июле 2021 пересмотрят пенсии для еще миллиона украинцев, которые продолжают работать. В целом же в этом году повышение получат 10,5 млн украинцев.