Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариков

После перерасчета личная пенсия работающего пенсионера стала больше, а доплата – меньше. / Фото: Pixabay

После повышения пенсий работающим пенсионерам многие из них доплату не получили. По информации Пенсионного фонда, под пересчет попали 633 тыс. чел., надбавку получила половина – 313 тыс. Это примерно каждый пятый работающий пенсионер. Почему пенсии повысили только половине из тех работающих, кому их пересчитали? Об этом идет речь в авторском материале на сайте "Сегодня".

На самом деле пенсии повысили всем, кому был положен перерасчет. Но, как разъяснили нам в Пенсфонде, у многих пенсионеров, как работающих, так и не работающих, пенсия ниже минимальной. Причины разные: у одних была небольшая зарплата, другим не хватает трудового стажа (30 лет для женщин и 35 – для мужчин).

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Но так как пенсия не может быть меньше минимальной (сейчас 1769 грн), а у тех, кто имеет достаточный страховой стаж (30 и 35 лет), она не может быть меньше 2200 грн, то таким пенсионерам государство доплачивает из госбюджета. Это называется "пенсионная выплата", которая состоит из собственно пенсии и доплаты к ней. Поэтому после апрельского перерасчета могло получиться, что у работающего пенсионера его личная пенсия стала больше, а доплата – меньше.

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Например, заработанная два года назад пенсия была 1300 грн, а доплата – 197 грн, в сумме 1497 грн. За два года минпенсия выросла до 1769 грн (+272 грн) вместе с ростом соцстандартов. Соответственно, выросла и доплата от государства – до 469 грн. После перерасчета пенсия повысилась до 1400 грн, а доплата снизилась до 369 грн. В целом пенсионная выплата не изменилась.

Напомним, 10 июня вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

Также сообщалось, что с 1 апреля проиндексированы пенсии для 313 тыс. работающих пенсионеров из трех миллионов, продолжающих трудиться. Средний размер повышения составил 193,32 грн. Перерасчет провели автоматически, без обращения пенсионеров в ПФУ.