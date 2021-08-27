Игра на повышение продолжается. Что происходит с долларом на межбанке

Доллар опять подешевел / Фото: AFP, Сегодня

Доллар 27 августа после того, как по официальному курсу начал расти, подорожал и на межбанке – до 26,92-26,94.

Как говорят аналитики Minfin, на торгах по доллару спрос активно превышает предложение.

"Пока игра "на повышение" со стороны отдельных крупных продавцов и спекулянтов продолжается", - отмечают аналитики.

Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: