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Доллар и евро снова взлетели в цене – курс НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
27 августа, 08:27
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 27 августа
Курс доллара упал
Курс доллара упал / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 27 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,77 грн;
  • 1 евро – 31,51 грн;
  • 1 злотый – 6,88 грн;
  • 10 российских рублей – 3,61 грн.
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За последние сутки курс доллара вырос на 7 копеек, а евро взлетел аж на 17 копеек. Злотый, по сравнению с предыдущим банковским днем, подорожал на 4 копейки, а рубли никак не изменились в цене.

На межбанковском валютном рынке в четверг, 26 августа, стоимость доллара и евро выросла:

  • Доллар подорожал на 11 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,83/26,85 грн (покупка/продажа).
  • Евро подорожал на 11 копеек в покупке, и на 14 копеек в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,53/31,55 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

  • В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – третий месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%
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Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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