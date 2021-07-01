Для победы над коррупцией нужен нормальный интерфейс общения бизнеса и власти – Олег Попов

Бизнес делает все возможное, чтобы разработать удобный и прозрачный инструмент для совместного с властями принятия решений

Олег Попов / Фото: Украинская правда, Сегодня

Генеральный директор СКМ Олег Попов заявил, что в Украине должен быть создан цифровой интерфейс общения между бизнесом и властью, как это работает во многих странах мира.

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде".

"Я вас уверяю, что бизнес не только готов, он делает все от него зависящее, что интерфейс такой появился. Почему? Потому что открытые отношения – главный способ убрать коррупцию, которая стала главным внутренним врагом в Украине. Без победы над ней тут хорошего будущего не случится. В том числе для законного бизнеса", – сказал Попов.

По его словам, на данном этапе, если бизнес зовут он идет на встречу власти. По крайней мере СКМ готов сотрудничать с властью.

"Если ты хочешь побороть коррупцию – минимизируй влияние чиновника. Если речь о государственной компании – сделай это предприятие частным. И тогда не будет вообще разговоров об этом. А диалог сделай прозрачным. Чтобы все аргументы были на столе, были видны", – уверяет Попов.

Он считает, что в Украине нужно уменьшить общение чиновника с бизнесменом, чтобы между ними был цифровой интерфейс. Это большая, тяжелая работа и примером для ее проведения может стать успешный запуск системы "Прозорро".

"Если посмотреть на зарубежные страны, то у них там есть площадки для обсуждения. Если Байден хочет поднять ставку подоходного налога с 21% до 28%, то там на этот счет идет обсуждение между властью и бизнесом. И в Украине обязательно нужна площадка, публичная и профессиональная. Где бизнес и власть обсуждают решения до их принятия. Без нее любые решения могут казаться (или кем-то специально показываться) подозрительными. Или даже коррупционными", – подытожил глава СКМ.

Напомним, Попов считает, что декарбонизация важна для выживания человечества и это совсем не ради моды. Группа готова активно работать в этом направлении, но пока что технология производства металла не позволяет отказаться от использования коксующегося угля.

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