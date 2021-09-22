Европейская практика: грузовики тяжелее 12 тонн будут платить за пользование некоторыми дорогами

Грузовики более 12 тонн будут пользоваться некоторыми дорогами платно / Фото: Коллаж: Сегодня
Грузовые автомобили с весом более 12 тонн будут платить за пользование дорогами государственного значения.
О поддержке правительством соответствующего законопроекта на заседание 22 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Проект закона является частью из плана мероприятий для выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
По словам премьера, это практика абсолютного большинства европейских стран.
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Шмыгаль подчеркнул, что украинские дороги строятся преимущественно за деньги налогоплательщиков, а наибольшую нагрузку получают именно от грузовиков.
"Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования. Средства с грузовиков будут консолидироваться в государственном дорожном фонде – это будет дополнительный ресурс для создания качественной новой инфраструктуры для всех", – написал политик.
Большая стройка
В этом году 82% украинцев заметили улучшение качества и увеличение количества дорог, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг"
Также, 41% опрошенных считает, что во время президентства Зеленского было построено и отремонтировано больше дорог, чем во времена любого другого президента.
Зато 33% считают, что такое улучшение – заслуга местных властей.
20 сентября стало известно, что в Днепропетровской области построят уникальную дорогу-эстакаду через реку Орель.