Гривня укрепляется: почем может быть доллар в мае

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На уходящей четырехдневной рабочей неделе гривня продолжала укрепляться. Курс наличного доллара медленно снижался, приближаясь к рекордно низким показателям в этом году, и превысил их: 14 мая он достиг 27,72 грн/доллар в продаже, два месяца назад было 27,76 грн/доллар.

Чего ожидать от курса на следующей полноценной рабочей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар на праздники и все рабочие дни после них продолжал дешеветь. Курс с пятницы по пятницу опустился на 12 копеек в продаже и на 11 копеек в покупке – соответственно до 27,72 и 27,54 грн/доллар. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) сохранился на уровне 18 копеек, это говорило, что резких колебаний валюты не предвидится.

Нацбанк, установивший на первый рабочий день после праздников (11 мая) курс 27,76 грн/доллар (+4 коп.), начал постепенно укреплять гривню и к пятнице снизил курс до 27,63 грн/доллар (-13 копеек). Такой же курс остается и на выходные. На понедельник, 17 мая, регулятор установил курс 27,61 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что в начале уходящей недели продолжилась послепраздничная пассивность на валютном рынке – валюту покупали только те, кому она была нужна, а таких оказалось немного.

"Такую пассивность также подтверждают итоги размещения ОВГЗ Минфином (в минувший вторник на очередном аукционе было привлечено лишь 1,4 млрд грн), – отметил Андрей Шевчишин. – Рынок еще полноценно не запустился, и накануне мы видели срочные продажи валюты, связанные с отложенным спросом. Но гривня имеет сильные факторы для позитива: это сохранение высоких цен на сырьевых рынках по ключевым позициям украинского экспорта и стабилизация эпидемиологический ситуации и активизация вакцинации".

Олег Пендзин говорит, что предложение Минфином ОВГЗ под 9,5% годовых не заинтересовало покупателей. Рост курса доллара сдержали предложения небольших партий относительно дешевой валюты, скупленной комбанками у населения за счет минувших праздников.

Александр Охрименко также подтверждает, что на наличном рынке население активно сдавало валюту, сдерживая рост курса. Такая тенденция продолжается третий месяц. По данным Нацбанка, в апреле украинцы продали валюты на 1 841,6 млн долларов в эквиваленте, а купили 1 372,2 млн, или на 469,4 млн меньше.

"Главная причина – не растет курс, и крупные держатели валюты сейчас сдают доллары и покупают недвижимость, реализуя отложенный спрос на "квадратные метры". По данным Минюста, за последний месяц количество сделок выросло почти на 46%. Это тоже сдерживает рост курса доллара", – уверен Александр Охрименко.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов разошлись.

"Курс вероятно останется в диапазоне 27,6-27,7 гривни за доллар, это на 10 копеек ниже, чем было неделю назад, с перспективой выйти на 27,5 грн/доллар", – говорит Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко также ожидает дальнейшего укрепления гривни.

"Курс стремится к 27,5 грн/доллар, но достигнет его не ранее конца мая, если не вмешается регулятор. Дополнительным фактором укрепления гривни может быть наметившаяся девальвация доллара по отношению к евро с нынешних 1,20 до 1,23 долл./евро. Но это приведет к удорожанию евро по оношению к гривне", – анализирует Александр Охрименко.

А вот Олег Пендзин ожидает, что на следующей неделе гривня ослабеет до 27,9-27,95 грн/доллар. Причина – на рынке будет уменьшаться предложение доллара при неизменном спросе. Но если вмешается Нацбанк, то проседание курса может быть меньше – не более 27,8.

Продавать или покупать валюту

В последние месяцы мнения наших экспертов по этому поводу были разными.

Наиболее точным оказался прогноз Александра Охрименко, который еще в начале января говорил о плавном укреплении гривни в первом полугодии и советовал инвестировать в гривневые депозиты.

Те, кто инвестировал в доллары, за 4,5 месяца потеряли бы почти гривню на каждом долларе, если бы решили сегодня их сдать. Средний курс продажи на 3 января 2021 года был 28,45 грн/доллар, а средний курс покупки на 14 мая – 27,54 грн/доллар. Да и купить валюту сейчас можно дешевле на 83 копейки, чем в январе. За это же время на каждом долларе – в гривневом эквиваленте на депозите под 8% годовых – можно было не потерять на каждом долларе по 83 копейки из-за того, что гривня укрепилась, плюс заработать проценты (0,56 грн).

Александр Охрименко по-прежнему верит в крепкую гривню еще, как минимум, на 1,5 месяца. И советует зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара.

"После того как Нацбанк поднял учетную ставку рефинансирования до 7,5%, средняя ставка по гривневым депозитам выросла с 8 до 9-9,5% годовых. До конца второго квартала на них можно заработать больше, чем на вероятном укреплении доллара, тем более что ожидать его пока не приходится", – резюмировал Александр Охрименко.

Тем, кто верит в доллар, а не в гривню, Олег Пендзин рекомендует сделать паузу и еще неделю не продавать и не покупать доллары без крайней необходимости, ожидая дальнейшего укрепления гривни в мае.

Андрей Шевчишин советует покупать дешевеющую валюту в случае инвестирования в нее "в долгую", на год и более. Эксперт напомнил, что по последнему прогнозу Нацбанка, гривня в этом году девальвирует минимум на 3,6% в сравнении со среднемесячным курсом 2020 года (27,33 грн/доллар), или до 28,3 грн/доллар. То есть при покупке сегодня долларов по 27,72 грн в декабре выигрыш может составить около 50 коп./долл.

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