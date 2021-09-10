Гривня укрепилась к доллару и евро – курс НБУ

Курс доллара и евро в Украине практически не изменился. Коллаж: "Сегодня"

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 10 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,73 грн;

1 евро – 31,62 грн;

1 злотый – 6,98 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар и евро выросли в цене на 1 копейку. Злотый также подешевел – на 2 копейки. Российский рубль стал дороже на 1 копейку.

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На межбанке 9 сентября курс доллара и евро также снизились в цене.

Доллар подешевел на 8 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,67/26,69 грн (покупка/продажа).

Евро также упал в цене на 10 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,52/31,54 грн (покупка/продажа).

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.