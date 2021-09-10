Гривня зміцнилася до долара і євро – курс НБУ

Курс долара і євро в Україні практично не змінився. Колаж: "Сьогодні"

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 10 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,73 грн;

1 євро – 31,62 грн;

1 злотий – 6,98 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар і євро зросли в ціні на 1 копійку. Злотий також подешевшав – на 2 копійки. Російський рубль став дорожчим на 1 копійку.

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На міжбанку 9 вересня курс долара і євро також знизилися в ціні.

Долар подешевшав на 8 копійок в купівлі і продажу. До завершення торгів він коштував 26,67/26,69 грн (купівля/продаж).

Євро також впав в ціні на 10 копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,52/31,54 грн (купівля/продаж).

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.