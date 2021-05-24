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Гривня удержалась: Нацбанк обновил курс доллар и евро

24 мая, 16:25

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 25 мая

/ Фото: Pixabay

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 25 мая:

24.0525.05Изменение
1 доллар США27,46 грн27,43 грн- 0,03
1 евро33,48 грн33,49 грн+ 0,01

По сравнению со значениями 24 мая курс доллара упал еще на три копейки после снижения на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 18 по 25 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 13 копеек. Однако аналитики считают, что курс доллара скоро вернется к росту.

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Курс евро вырос на копейку после падения на четыре копейки днем ранее.

А о том, почему в начале мая курс доллара начал падать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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