Гривня становится все слабее: что будет с курсом доллара в конце недели

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 25 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,93 грн;

1 евро – 30,17 грн;

1 злотый – 6,45 грн;

10 российских рублей – 3,60 грн.

По сравнению с курсом НБУ на среду, 24 ноября, доллар подорожал на семь копеек, а евро, напротив, подешевел на семь копеек.

Что происходит на валютном рынке в Украине?

По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, нерезиденты и инвесторы начали активно выходить из украинских активов в связи с новостями о возможном вторжении РФ в Украину.

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По мнению Шевчишина, колебания доллара в ближайшее время возможны в диапазоне 26,75-27 грн за доллар.

Аналитик объяснил, что гривня останется под давлением в ближайшее время, однако темпы падения снизятся. Возможно также, что на рынке повысится волатильность.

"Сегодня" раньше писали, что курс гривни обвалил "черный лебедь" и рассказали мнения экспертов по этому поводу.

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Также мы сообщали, что доллар в Украине должен стоить 11,5 грн по "Индексу БигМака".