Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евро

Доллар 8 апреля после роста официального курса подорожал на межбанке и вернулся в зону 28 грн, а евро приблизился к отметке в 33,3 грн. Накануне на рынке были замечены нерезиденты с покупками иностранных валют. Они продолжают распродавать ОВГЗ на вторичном рынке, и это давит на гривню. В итоге к концу недели доллар вырастет до 28,05 грн, а евро – до 33,35 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Полученные от продажи бондов гривни нерезиденты выводят на межбанк, что провоцирует укрепление доллара и евро. На последнем аукционе по размещению ОВГЗ в госбюджет было привлечено всего лишь 1,09 млрд грн. Участники рынка не готовы так дешево давать в долг Украине", – объяснил Гойлов.

Он добавил, что сейчас НБУ весьма ограничен в мерах по поддержке стабильности курса. Причина в резком сокращении международных резервов – на 5% за месяц из-за обслуживания внешних долгов.

Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня