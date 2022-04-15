Готовимся к повышению тарифов? Что будет с ценами на тепло и воду в Киеве

Пока тарифы на горячую воду в Киеве не будут меняться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Киевском городском совете рассказали, что тарифы на горячую воду планировали пересмотреть 1 мая. Однако пока этого делать не будут.

Киев оставит тарифы на горячую воду и тепловую энергию на ее приготовление на уровне прошедшего отопительного сезона до 31 мая. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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В условиях военного положения люди оказались в сложном финансовом положении

"Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошедшего отопительного сезона. То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их!" – сообщил Кличко.

А вот после 31 мая тарифы могут измениться. По словам мэра, в будущем корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена на уровне государства.

Как платить за свет во время войны

Платить за коммунальные услуги во время войны очень важно, если у вас есть такая возможность, поскольку это помогает поддерживать экономику и коммунальных работников, работающих даже рискуя жизнью.

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Но платить за коммунальные услуги нужно безопасно, и во время войны есть несколько способов, чтобы это сделать, даже если вы не получили бумажную платежку.

Заплатить счет за электроэнергию можно придя в отделение банка. Кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.

Тогда вы сможете узнать сумму, которую нужно внести, и сделать это на месте.

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Если вас обслуживает компания YASNO, вы можете оплатить эту услугу через личный кабинет или с помощью чат-ботов в мессенджерах.

Также есть специальные онлайн-сервисы, например:

Приват24;

Monobank (мобильное приложение);

Portmone;

iPay;

EasyPay.

Сегодня также писали, что украинцам стали приходить новые платежки за воду, и рассказывали, какая коммуналка в европейских странах.