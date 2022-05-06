Готовимся к переменам: что будет с долларом и евро в ближайшие годы

Вытеснит ли доллар евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Доллар продолжает укрепляться по отношению к евро. Из-за этого много экспертов и экономистов прогнозируют, что вскоре они сравнятся 1:1.

Редакция "Сегодня" узнала у экономиста, финансового аналитика Алексея Куща, способен ли доллар потеснить евро.

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США заняли выгодную позицию

Заметное укрепление доллара по отношению к евро стало возможным потому, что проводимая США монетарная политика меняется: если раньше страна придерживалась 0 процентных ставок, то сейчас она стала их увеличивать. В последующие годы ставки будут расти и будут доходить даже до 1,5-2%.

Как отмечает Кущ, страны всегда делают болезненный выбор между инфляцией и экономическим ростом, однако в этом случае США находятся в выгодном положении.

"Если ты увеличиваешь процентные ставки, ты уничтожаешь экономический рост. Потому что кредитные ресурсы для бизнеса и населения становятся дороже, и объем ликвидности становится менее доступен. Но если ты не увеличиваешь процентные ставки, то ты провоцируешь дальнейшую инфляцию. Для того чтобы бороться с инфляцией, нужно ставки увеличивать. США в этом плане находятся в достаточно выгодном положении, потому что они могут бороться с инфляцией, увеличивая процентные ставки, но и не уничтожая экономический рост", – отметил эксперт.

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А возможно это потому, что в США экономический рост более насыщен, структурирован и стабилен. К примеру, уровень безработицы в этой стране наименьший за последние десятки лет.

В Европе ситуация хуже

"В Европе тоже есть инфляционные процессы, с которыми нужно бороться увеличением процентных ставок, но у них очень вялый экономический рост. Он изначальный, не структурированный. В том числе потому, что Европа не является единственной экономической системой в том смысле, как США. То есть Европа состоит из десятков стран, которые очень отличаются уровнем экономического развития", – пояснил Кущ.

А это, по словам аналитика, обрекает Европу на удержание процентных ставок около 0.

Что будет с валютой?

Все, что сейчас происходит в экономике США и Европы, приводит к тому, что доллар и дальше будет укрепляться по отношению к евро.

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"Это значит, что евро будет более слабой валютой по сравнению с долларом. На ближайшие год-два это точно", – подчеркнул аналитик.

Как лучше хранить сбережения

Кущ говорит, что диверсифицировать свой портфель сбережений стоит. В частности, экономист рекомендует такую схему: 50% следует хранить в долларах, а остальные 50% разделить между евро и гривней.

"Есть также довольно интересная валюта – швейцарский франк, но она у нас непопулярна с точки зрения обменных пунктов, ее довольно трудно обменивать. Можно также присмотреться и к более экзотическим валютам. Однако пока в гривнях я бы советовал держать трехмесячный запас расходов домохозяйства, то есть сосчитать, сколько семья тратит на месяц и держать эту сумму, а все остальное можно диверсифицировать в долларах и евро", – посоветовал эксперт.

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