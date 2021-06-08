Государству корешки, а кому-то вершки: Криклий сравнил МАУ и ПриватБанк

/ Фото: Сегодня, Кабинет министров Украины

Бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого уволили в середине мая, считает, что создание государственной авиакомпании в Украине – спорная идея. Кроме того, он не поддерживает идею национализации МАУ и сравнивает ее с национализацией ПриватБанка.

"Когда год назад в воздухе витала идея национализации МАУ, я сказал прямо – я положу заявление до этого. Поскольку это было бы повторением кейса ПриватБанка: государству корешки, а кому-то вершки", – сказал Криклий в интервью Интерфакс-Украина.

По его мнению, создание государственной авиакомпании выглядит непоследовательным на фоне большой приватизации, запуска концессионных проектов и утверждений, что бизнес – лучший собственник, чем государство.

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"Мы практически каждый день говорим о том, что государственные компании управляются хуже, чем частные. Что бизнес всегда является лучшим собственником и менеджером активов, чем государство. Продаем государственные активы, проводим концессии портов… но при этом хотим создать еще одну государственную компанию. Мне это кажется непоследовательным", – объяснил экс-министр.

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Напомним, о стремлении создать национальную украинскую авиакомпанию президент Владимир Зеленский заявлял еще в 2020 году. "Это моя мечта. Мечта создать государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines, Singapore Airlines" - говорил Зеленский.

Государственного перевозчика хотят "посадить" на самолеты "Антонова", которые будут летать между городами Украины и в ближайшие страны. Также в Офисе президента хотят, чтобы национальная авиакомпания стала страховкой государства на случай экстренных ситуаций. Например, для эвакуации украинцев из других стран.

Тем временем некоторые европейские страны открылись для путешествий вакцинированным украинском с отрицательным ПЦР-тестом. Подробнее узнавайте из сюжета "Сегодня":