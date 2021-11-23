Глобальное потепление уже не за горами: в Украине катастрофически упали объемы солнечной энергетики

Бесспорным лидером в области солнечной энергетики является Китай / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году технологии возобновляемых источников энергии показали перспективный прогресс, невзирая на падение мирового спроса на энергию в 2020 году. Однако в Украине после 2019 года ситуация с солнечной энергетикой начала стремительно ухудшаться.

По данным Solar Power Europe, в 2020 году во всем мире прибавилось 138 гВт новых солнечных электростанций – это 39% от всех мощностей. Для сравнения: в мире было построено на 6% меньше ветряных электростанций – 114 гВт. А газовыми мощностями было добавлено всего 59 гВт (17%).

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Лидеры солнечной энергетики

Как сообщает Elements, бесспорным лидером в области солнечной энергетики есть Китай. На него приходится более 35% мировых мощностей. Кроме того, сфера эта и дальше развивается. Там на стадии разработки крупнейший в мире ветро- и солнечный проект, который может добавить еще 400 000 МВт мощности.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что страна стремится к 2060 году стать углеродно нейтральной. На нынешнем этапе Китай делает шаги по достижению этой цели.

На втором месте – США, там недавно превысили 100 000 МВт мощности солнечной энергии, имея 50 000 МВт в начале 2021 года. Более того, ежегодный рост солнечной энергетики в США за последнее десятилетие составил 42%.

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Третья в рейтинге – Австралия. Поскольку в стране проживает всего 26 миллионов жителей, то на душу населения она имеет хороший показатель. Здесь более 30% семей имеют солнечные фотоэлектрические системы на крышах. Интересно, что в Австралии находится и часть солнечных мощностей Китая.

/ Фото: скриншот

Что в Украине?

Наша страна в этом рейтинге заняла 20-е место. "Сегодня" вместе с главой Ассоциации солнечной энергетики Украины Артемом Семенишиным выясняли, что происходит у нас с зеленой энергетикой.

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Эксперт объясняет, что в Украине ситуация начала стремительно ухудшаться. Новых станций, которые вступили в строй в 2020 году, было втрое меньше, чем в 2019 году. А в 2021-м, если сравнивать с предыдущим годом, их количество сократилась еще в 2,5 раза. Таким образом, солнечная энергетика, за последние два года уменьшила свои объемы на 650%, или в 6,5 раза.

"Это плохая тенденция, ведь фактически у нас нет другого пути для нашей энергетической системы, как развивать "зеленую" энергетику. На сегодняшний день самая дешевая ветряная и солнечная энергетика, она значительно дешевле в мире, чем любая другая генерация", – говорит Семенишин.

По его словам, в Украине зеленые технологии стали дешевле других на протяжении последних нескольких лет. Для страны нет других вариантов, кроме развития энергетики из возобновляемых источников. Солнечная и ветряная энергия в 2,5 раза дешевле, чем получаемая сжиганием угля, и более чем в 4 раза дешевле, чем атомная.

"Очень важен экологический аспект и аспект уменьшения энергетической зависимости. У нас есть проблема – прежде всего глобальное изменение климата, которое показывает, что человечество очень быстрыми темпами движется к глобальному потеплению. Проблема не имеет локализации, и нам нужно противодействовать – хотя бы выйти к тому, чтобы температура увеличивалась не более 1,5 градуса в год", – пояснил эксперт.

Он отметил, что понижение температуры – одна из основных целей Парижской конференции. Ведь энергетика – это 80% выбросов углекислого газа в воздух.

Солнечная энергетика – путь к энергетической независимости

Второй важный аспект – это политика уменьшения энергетической зависимости. В стране есть все необходимые возобновляемые ресурсы: солнце, ветер, вода. Человечество пытается их использовать, а количество инвесторов, готовых вкладывать в зеленую энергетику, растет в геометрической прогрессии.

"На сегодняшний день очень проблематично получить кредит в сфере энергетики под строительство угольной электростанции или газовой. Сейчас такие кредиты крупные инвесторы не выдают вообще", – говорит председатель Ассоциации солнечной энергетики.

В то же время средства на зеленую энергетику распределяются миллиардами. Ежегодно нужно вкладывать не меньше 150 млрд долларов во всем мире, чтобы выйти на траекторию уменьшения глобального потепления.

"Есть все предпосылки. Экономическая – говорит, что это самая выгодная технология. Экологическая – используя безлимитные источники энергии, которые нам даны природой, мы можем беречь ее и можем уменьшить свой углеродный след", – говорит Семенишин.

Следующая предпосылка – это уменьшение энергетической зависимости, использование природных ресурсов здесь и сейчас. Солнечные электростанции не вычерпывают украинские запасы угля или газа, а наоборот, экономят природные ресурсы.

Не нужно импортировать эти источники – благодаря им мы укрепляем свою независимость. Деньги, которые пошли на импорт, остаются в украинской экономике.

"Мы видим целенаправленные действия, чтобы солнечная энергетика не развивалась. Это взаправду очень большая проблема для всей экономики, когда так происходит. Это было сделано путем наращивания долгов, уничтожения инвестиционного климата, что составило системный эффект для всей экономики", – говорит эксперт.

Инвестиции прекратились не только в сфере энергетики – пострадали проекты, например, ЕБРР. В Ассоциации солнечной энергетики надеются, что тенденции изменятся и политика будет пересмотрена.

Национальный план действий по возобновляемой энергетике

"Прежде всего нужно выполнить все, что предусмотрено законодательством. Должны заработать аукционы поддержки и технологически нейтральные, и в отношении отдельных технологий", – считает Семенишин.

Подобные аукционы должны были запустить еще в 2019 году, однако до сих пор не проведен ни один аукцион, даже пилотный. Кроме того, Минэкономики до сих пор не утвердило квоты.

"Второй момент – это стабилизация выплат по зеленому тарифу, которые взяло на себя государство. Оно выплачивает этот тариф, но не вложило ни одного доллара в строительство новых генерирующих мощностей – все это сделали инвесторы. Они нашли средства за границей, привлекли их, платят за ссуду. Формально правительство не рассчитывается с ними в полном объеме. Это несправедливо не только к самим инвесторам, но и к развитию зеленой энергетики", – убежден председатель Ассоциации солнечной энергетики.

Между тем у страны есть Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2030 года, который недавно обнародовало Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению. Согласно ему, построят только 30 гВт "солнца".

" Слабоватая амбиция, если мы говорим о декарбонизации, выводе из процесса угольных энергостанций, которые уже десятилетия как исчерпали свой ресурс. Мы должны замещать их только зеленой генерацией. Все остальное – очень дорого, неэкологично, требует энергоресурсов. На остальное инвесторы денег не выделят", – объясняет Семенишин.

Он объясняет: 32-33% в структуре генерации страны – угольные станции. Как раз их нужно замещать зеленой энергетикой, поддерживая мировой тренд по декарбонизации.

Также не стоит забывать об изменении торговой политики. На ЕС приходится львиная доля экспорта украинской продукции, а там изменили систему налогообложения – неси дополнительные затраты, если продукция произведена не с использованием зеленой энергии.

Важно развивать не только зеленый тариф, самую успешную форму поддержки в мире. Когда можно за короткий период построить значительное количество электростанций, государство не вкладывает ни одной гривни и даже получает налоги от выработки экологической энергии, от создания рабочих мест, от местных налогов за землю", – говорит эксперт.

Отметим, что всю энергию солнца, как и любую зеленую, у производителей выкупает государство – через ГП "Гарантований покупець" ("Гарантированный покупатель"). Еще в 2020 году выплаты зеленым фактически прекратились. Государство забирало зеленые киловаты, но не расплачивалось за них. Накопилось долгов примерно на 20 млрд грн.

Помощь пришла в ноябре 2021 года: европейские банки направили в Украину целевой кредит, чтобы все долги были погашены. В результате "ГарПок" вернул долги лишь некоторым производителям, а 3 млрд грн заморожено на счетах Сбербанка. Депутаты утверждают, что эти деньги вдруг собираются отдать... на нужды АЭС.

Эксперты говорят, что это может серьезно подорвать не только доверие европейцев, но и дальнейшее развитие зеленой энергетики в Украине, в том числе солнечной.

Перспективы солнечной энергетики в Украине

Эксперт считает, что солнечная и ветряная энергетика должна развиваться одновременно не только как определенный вид технологий. Солнечные электростанции можно строить везде, например на землях бывших свалок, не пригодных ни для чего другого. Также эти станции можно строить везде, где есть потребители.

Сейчас ассоциация работает над несколькими инициативами, которые будут способствовать развитию солнечной энергетики:

доказательство гарантии происхождения солнечной энергетики: если потребитель покупает зеленую энергию, то должен быть уверен в ее происхождении (сейчас такая модель используется для водорода). Этот вопрос в Украине не урегулирован на законодательном уровне;

net Energe Billing: предприятие устанавливает для собственных нужд солнечную электростанцию, а излишки продает на рынке. Однако оно не получает за это денег – средства идут на определенный депозитный счет. А в темное время суток или в пасмурную погоду можно использовать эту энергию;

устранение дисбаланса среди частных домохозяйств: некоторые украинцы строят промышленные станции под видом домашних, поэтому в ассоциации хотят урегулировать этот вопрос, в то время как власть вообще предлагает прекратить господдержку;

контракты на разницу: спецподдержка новых станций, построенных после введения закона;

прямые договоры, которые позволили бы производителю и потребителю напрямую продавать и покупать электроэнергию.

Ранее мы сообщали, что солнечная энергетика в США будет обеспечивать более 40% энергопотребления уже в 2035 году, тогда как в настоящее время доля солнечной энергии составляет всего 3%.