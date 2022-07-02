Германия дожала? Куда РФ снова может возить подсанкционные товары

Литва недовольна решением по спорному вопросу / Фото: Коллаж: Сегодня

В город Кенигсберг, который в свое время оккупировала Россия и переименовала в Калининград, планируют снова возить товары из страны-агрессора.

Как сообщило издание Der Spiegel, разрешение на спорный транзит подсанкционных товаров в эксклав РФ должна предоставить Европейская комиссия под давлением Германии.

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Немецкие журналисты со ссылкой на источники в комиссии ЕС убеждают, что на днях должно быть опубликовано уточнение о том, что Кремль может продолжать транзит, но с ограниченными объемами товаров. Это как бы должно предотвратить возможный экспорт российской продукции через морской порт и обход санкций.

Запрет на ввоз товаров

Спорная ситуация возникла еще 17 июня, когда Литва запретила ввозить в Калининград стройматериалы, металлы и уголь в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Запрет относится как к железнодорожным, так и к автомобильным перевозкам, исключение составляют морские и воздушные пути.

Согласно новому разъяснению Еврокомиссии, Россия сможет поставлять товары в эксклав, но только в довоенных объемах. В особых случаях объемы могут быть увеличены.

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Журналисты также отмечают, что таким образом канцлер Олаф Шольц хочет избежать провокаций по Москве. Мол, чтобы НАТО и особенно немецкие солдаты, дислоцирующиеся в Литве, не были вовлечены в конфликт.

С другой стороны, Литва имеет веские аргументы для своей позиции, поскольку РФ экспортирует подсанкционные товары в свою европейскую часть, а затем вывозит их обратно в Россию, что запрещено санкциями. На фоне возможного решения ЕК в Вильнюсе убеждены, что РФ нашла и там рычаги влияния.

Военная логика Кремля

Многие объективные глобальные факторы влияют на ценообразование в Европе, особенно когда речь идет о природном газе. Однако, по словам президента Центра глобалистики Михаила Гончара, свою лепту в рост стоимости ресурса внесла Россия, использующая газ и трубопроводы как оружие.

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В поведении "Газпрома" доминирует военная логика, заданная Кремлем. Рост газовых цен и систематическое прерывание поставок со стороны монополиста – создать энергетический кризис. Как следствие, в РФ надеются на снятие санкций и запуск "Северного потока – 2".

Доминирующим поставщиком газа в Европу является именно Россия, что делает европейский рынок и потребителей уязвимыми к враждебным злоупотреблениям и манипуляциям. В то же время политику "осушения" рынка ЕС "Газпром" начал еще с 2021 года и продолжает до сих пор.

"Сегодня" ранее писали, что российский "Газпром" в очередной раз уличили во лжи, а также рассказывали, почему клиенты "Нефтегаза" получили две платежки.