"Газпром" забронировал транзит на март – что будет с украинской трубой

Что будет с украинским транзитом в марте / Фото: Getty Images, УНИАН

Российская газотранспортная компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные мощности украинского транзита на март 2022 года. Полностью невостребованным остался польский трубопровод "Ямал – Европа".

О результатах торгов сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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Однако украинские мощности не останутся полностью невостребованными. Не смотря на отказ от дополнительных объемов, у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м, то есть 109 млн куб. м в сутки.

В этот раз на торгах "Оператор ГТС Украины" предлагал мощности по двум маршрутам:

на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" – 9,8 млн куб. м в сутки;

5,2 млн куб. м в сутки – на ГИС "Сохрановка".

Все они остались невостребованными, как и 89 млн куб. метров в сутки, предложенные Польшей.

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Цены на газ резко выросли

За первые же минуты торгов, цена мартовских фьючерсов на природный газ выросла на 10-14%. Сейчас они составляют около 1000 долл. за тыс. куб. Позже темпы роста котировок немного замедлились.

По прогнозам Европейской комиссии, в 2022 году можно не рассчитывать на снижение цены и это может произойти только в 2023.

Тем временем запасы в ПХГ ЕС стремительно тают, в январе 2022 года они упали ниже 40%, а отбор продолжается и по сей день.

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"Сегодня" также писали, грозит ли Украине дефицит газа и рассказывали, с кем мы договорились построить новый газопровод.