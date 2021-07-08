"Газпром" спровоцировал дефицит газа в Европе и не собирается останавливаться

Голубого топлива в хранилищах осталось немного, а поставки не увеличиваются. Ситуацию объяснили в "Операторе ГТС Украины"

"Газпром" саботирует транзит газа в ЕС, считают в ОГТСУ / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

Российский "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе и нехватку топлива. Об этом сообщил "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), который с апреля выставлял на месячный аукцион дополнительные мощности точки соединения "Суджа" на границе РФ – Украина в объеме 63,7 куб. м за сутки.

"Это значит, что "Газпром" не планирует поставлять дополнительные объемы газа в ЕС, несмотря на дефицит газа в Европе, что уже привело к росту цены на газ до исторического максимума начиная с 2008 года – 37 евро за МВт/ч, или более 450 долларов за тысячу кубометров", – отметили в "Операторе ГТС".

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При этом ПХГ Европы не заполнены и наполовину, а вскоре ситуация только усложнится: с 6 по 10 июля будет остановлена магистраль Ямал – Европа, а с 13 по 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод "Северный поток – 1".

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Напомним, также Россия отказалась бронировать мощности ГТС Украины на 2022 год.

"Газпром" постепенно снижает транзит газа через Украину. А вот потребление газа в Европе тем временем растет. Поставки LNG и трубопроводного газа находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища для подготовки к будущей зиме.

При этом гендиректор ОГТСУ ранее заявлял, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, он заверил, что этот ущерб не станет смертельным для Украины.

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