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ФОПам вернули карантинные 8000: закон о выплатах вступил в силу

9 апреля, 09:33

Ксения Капустинская

Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія"

В Украине вступил в силу закон, которые вводит выплаты карантинных 8000 гривен малому бизнесу и его сотрудникам в красных зонах карантина.

Этот закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" накануне, 8 апреля. В нем указано, что документ вступает в силу на следующий день после обнародования.

Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія". Старт приема заявок назначен на 12 апреля, анонсировал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Чтобы подать заявку на 8000 грн, понадобится:

Напомним, на данный момент в красной зоне карантина находятся такие регионы:

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Источник: Сегодня

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