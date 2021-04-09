ФОПам вернули карантинные 8000: закон о выплатах вступил в силу

В Украине вступил в силу закон, которые вводит выплаты карантинных 8000 гривен малому бизнесу и его сотрудникам в красных зонах карантина.
- За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.
- Получатели должны находиться на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- Местом регистрации получателей должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.
Этот закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" накануне, 8 апреля. В нем указано, что документ вступает в силу на следующий день после обнародования.
Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія". Старт приема заявок назначен на 12 апреля, анонсировал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.
Чтобы подать заявку на 8000 грн, понадобится:
- авторизоваться в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП;
- в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" ("Дія" автоматически проверит информацию о получателе);
- вести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).
Напомним, на данный момент в красной зоне карантина находятся такие регионы:
- г. Киев;
- Львовская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черновицкая область;
- Николаевская область;
- Черниговская область;
- Полтавская область;
- Запорожская область;
- Хмельницкая область.
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