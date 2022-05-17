ФЛП требуют отставки Гетманцева: количество подписей "за" растет по часам

Предприниматели снова недовольны инициативами Гетманцева / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Facebook/Даниил Гетманцев

16 мая представители бизнеса опубликовали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.

Как передают новости "Сегодня", предприниматели просят немедленно устранить Даниила Гетманцева с должности секретаря Национального совета по восстановлению и председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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На его место предлагают назначить людей, которые "разделяют идеи прогресса, стремительного развития" и понимают, что безопасность государства – это также состоятельная экономика.

Авторы письма убеждены, что некоторые действующие представители власти допустили катастрофические ошибки или сознательное разрушение экономики Украины. Инициаторами открытого письма президенту стали 11 организаций:

Список компаний, написавших открытое письмо президенту / Фото: скриншот

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Эту позицию поддерживают ФЛП и представители разных видов бизнеса по всей Украине. По состоянию на 17 мая количество подписей под электронным письмом превысило 8,3 тыс. и продолжает расти. Среди них известные компании, такие как: Meest Group, Новая Почта, Ajax Systems, Днепрохим, МТИ, Кормотех, CRM Genesis, ПУМБ и другие.

Экономическая неволя

Предприниматели заявили, что сейчас они находятся в "экономической неволе". Не работают или почти остановлены 49% предприятий.

Из-за рисков для себя еще почти 10% владельцев бизнеса осуществили релокацию за границу. Этот процесс ускорился после недавних заявлений Даниила Гетманцева о повышении налогов.

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"Уплата налогов в Украине требует в 1,5 раза больше времени, чем в среднем в мире. Контрабанда невозможна без "крышевания", а внедрение цифровой таможни странным образом проваливается", – перечислили главные причины авторы письма.

Они убеждены, что только системное понижение налогов, дерегуляция, стремительная приватизация (не считая стратегических компаний), уменьшение государственного аппарата ускорят экономический рост. Суммарно государство будет получать больше налогов, и бюджет будет достаточным для увеличения социальных стандартов.

Реакция Гетманцева

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов уже отреагировал на повышенное внимание к себе. Он отметил, что даже в состоянии войны такое обращение является проявлением демократии, составляющей основу развития здорового общества.

"Лично я являюсь последовательным сторонником дерегуляции в сфере бизнеса, на что направлены и мои законопроекты, и решения, которые я поддерживаю. Но политика государства в сфере публичных финансов – это всегда компромисс между разными, иногда противоречивыми интересами разных групп общества", – заметил Гетманцев.

Он добавил, что не нужно переходить на личности, а сосредоточиться на идеях. Даниил Гетманцев пригласил подписантов встретиться и обсудить свое видение и предложения.

Систематическая критика

По данным Forbes, с начала деятельности Гетманцева в профильном комитете Верховной Рады с 2019 года его постоянно критикуют за "профискальную" позицию. В частности, из-за лоббирования использования РРО малым и средним бизнесом, что влекло за собой масштабные митинги по всей Украине.

В начале мая 2022 года чиновник в одном из интервью заявил, что нужно возобновить налоговые проверки бизнеса, не пострадавшего от войны. Речь идет прежде всего о предпринимателях, работающих на западе Украины.

Бизнес не разделяет эту позицию, ведь истощен из-за войны. И, по их мнению, повышение налогов для наполнения бюджета не является лучшим способом восстановления экономики.

Налоговые инициативы

Ранее экономист Михаил Кухар прокомментировал налоговые инициативы Даниила Гетманцева. Он убежден, что избирателей Владимира Зеленского уменьшилось на 3 млн человек, – именно столько ФЛП от этого пострадали.

"То, что делает налоговый комитет ВР, мы называем налоговой антиреформой. Террор продолжается, бизнес-климат ухудшается колоссально. Верховенства права у нас нет", – заявил Кухар в эфире телеканала "Украина 24".

По подсчетам экономиста, в 2021 году бюджет перевыполнили на 70 млрд грн, а в 2022 году глава профильного комитета отобрал у президента 3 млн голосов, чтобы собрать до 3 млрд грн для бюджета.

"Это огромный макроэкономический и политологический абсурд!" – резюмировал Кухар.

Недавно для украинцев придумали новые штрафы – во время войны можно легко потерять 17 тыс. грн. Узнайте, нужно ли ФЛП вести учет доходов и расходов.