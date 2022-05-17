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Для украинцев придумали новые штрафы: за что можно отдать 17 тыс. грн во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 мая, 15:15
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Рассказываем, что предложили народные депутаты для обеспечения порядка
Украинцев будут штрафовать за нарушение комендантского часа
Украинцев будут штрафовать за нарушение комендантского часа / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине могут ввести новые штрафы, а именно – за нарушение комендантского часа, режима светомаскировку и продажу алкоголя в неустановленное время во время военного положения.

Соответствующие изменения предусматривает законопроект №7356, который зарегистрирован в Верховной Раде, но еще не выносился на голосование.

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Нардепы от "Слуги народа", которые являются авторами этого документа, предлагают установить такие штрафы:

  • за нарушение комендантского часа и режима светомаскировки – 170-510 грн впервые, до 1700 грн за повторный проступок;
  • нарушение комендантского часа в пределах 5 км от государственной границы – 1700-3400 грн;
  • нарушение ограничений на продажу алкоголя – 8500-17000 грн;
  • нарушение ограничений на продажу лекарственных средств – 1700-5100 грн, а также конфискация товара и выручки.

В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта заключается в устранении реальной угрозы жизни и безопасности, а также обеспечения общественного порядка.

Штраф за ношение формы

Ранее депутаты предлагали за незаконное ношение военной формы наказывать более серьезными штрафами.

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Соответствующий законопроект находится на стадии обработки в Верховной Раде.

За одевание формы со знаками отличия можно получить штраф в размере 200-300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 3400 до 5100 грн. За повторное нарушение штраф может быть уже от 5117 грн до 6800 грн.

"Сегодня" ранее писали, за что украинцев часто штрафуют в Германии и рассказывали, какое наказание временно отменили для украинских водителей.

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