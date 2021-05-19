Финляндия переходит на "зеленую" энергию: нефти из России грозит серьезное падение

Финляндия была крупным покупателем "уральской" нефти, но за полтора года импорт серьезно упал

Российская нефть / фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Финляндия, один из основных покупателей российской нефти, постепенно сокращает закупки нефти марки Urals, поскольку эта северная страна переходит от ископаемого топлива к "зеленой" энергии.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны Neste Oil перерабатывает в основном "уральскую" нефть, поскольку небольшое расстояние от российских портов на Балтике снижает транспортные расходы.

По данным аналитической компании Refinitiv Eikon, в январе-марте 2021 года импорт нефти Urals в Финляндию упал до 2,1 млн тонн, т.е. снизился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле закупки упали до 0,4 млн тонн по сравнению с 1,1 млн тонн, импортированных в апреле 2020-го.

В конце марта Neste Oil превратила один свой нефтеперерабатывающий завод в Финляндии в хранилище, а на втором затеяла капитальный ремонт для его переоборудования под переработку возобновляемого сырья вроде пластмассы, изъятой из мусора.

Закупки Финляндией "уральской" нефти в прошлом году уже снижались. По данным Refinitiv Eikon, в 2020 году государство импортировало 8,9 млн тонн, что было на 16% меньше по сравнению с 2019-м.

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По словам опрошенных Reuters трейдеров, экспортерам Urals, которые привыкли к Финляндии как к крупному покупателю нефти, теперь придется искать ему замену. На этом фоне стоимость российского сырья может снизиться из-за меньшего спроса.

Цена на Urals крайне важна для российского бюджета: если российский сорт упадет до 15 долл. за баррель, ликвидные резервы российского Фонда национального благосостояния могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, сообщает издание The Bell со ссылкой на экономистов Deutsche Bank. Бюджет РФ на 2020 год балансировался при 50 долл. за баррель Urals.

Напомним, Варшава тоже сокращает нефтяную зависимость от Москвы, поэтому крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала новый контракт с "Роснефтью", где объемы поставок нефти в 2022-2023 годах уменьшаются с 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.

Это не первый нефтяной рынок, откуда вытесняют РФ. Так, Россия проиграла Саудовской Аравии нефтяную битву за Китай. По итогам 2020 года саудиты поставили в Китай больше нефти, чем Россия: 84,92 млн тонн против 83,57 млн.

А в случае агрессии России против Украины Европа пригрозила отказаться от нефти из РФ:

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