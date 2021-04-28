Финал земельной реформы: Рада приняла ключевой закон

Речь идет о передаче земель на места. Парламенту осталось принять еще один документ – он тоже крайне необходим для запуска рынка земли

Верховная Рада Украины после месяца рассмотрения правок все-таки приняла необходимый для завершения земельной реформы законопроект о передаче земли на места. "За" законопроект № 2194 на заседании 28 апреля во втором чтении проголосовали 284 депутата. Для окончательного завершения реформы парламенту осталось рассмотреть во втором чтении законопроект об организации земельных торгов в электронной форме (№ 2195).

О чем законопроект передаче земли на места (№ 2194)?

Документ вносит изменения в Земельный Кодекс по дерегуляции земельных отношений. Документ финализирует земельную децентрализацию и деконцентрирует сферу земельных отношений. В частности:

Земли государственной собственности за пределами населенных пунктов переходят в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Вводится преимущественное право арендаторов на покупку земельных участков.

Появляется механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ территорий территориальных общин, в том числе объединенных.

Отменяется институт государственной экспертизы землеустроительной документации и многочисленные согласования землеустроительной документации органами исполнительной власти.

"В моем понимании – это земельная конституция, без этого законопроекта мы не сможем реализовать земельную реформу", - объяснял необходимость принятия документа министр агрополитики Роман Лещенко.

Споры вокруг этого закона не утихали в Верховной Раде несколько месяцев. К повторному второму чтению к документу предложили более 3000 поправок. Противники этого закона считают, что принятие этого закона приведет к хаотической распродаже земель.

А что за законопроект о земельных торгах (№ 2195)?

Документ предполагает, что торги будут проводиться в единой электронной системе в форме электронного аукциона в режиме реального времени. Доступ к ним сможет получить любой гражданин Украины. Ключевое в нем, по словам Лещенко:

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минимизация коррупционных рисков: прозрачное и эффективное пользование и распоряжение землями;

диджитализация и автоматизация отрасли;

информация о земельных торгах исключительно через электронные аукционы и в режиме реального времени через сеть интернет;

публичная электронная система о земельных участках.

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По сути, в перспективе приобретать участки можно будет только на аукционах.

"Что касается приобретения участков, принадлежащих органам местного самоуправления, то инициаторами продажи, скорее всего, по-прежнему будут выступать местные советы или объединенные общины. Они утверждают перечни свободных участков к продаже через аукцион. Соответственно, приобрести в собственность свободный земельный участок коммунальной собственности (без капитальных сооружений на нем), например, для застройки можно именно на таких аукционах", – объясняла сайту "Сегодня" юрист Наталья Нечаева.

Как известно, закон об открытии рынка земли приняли еще весной 2020 года. Но чтобы его положения заработали в 2021 году, нужно было принять еще ряд документов.

Напомним, ранее Верховная Рада также приняла законопроект № 2280 относительно использования земель. Он передает в ведение местных громад работу с целым рядом градостроительной и землеустроительной документации. В итоге каждая громада должна самостоятельно разработать комплексный план пространственного развития. В этом плане местные власти смогут по своему усмотрению менять целевое использование земли.

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