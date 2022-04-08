Европа вводит новые санкции против РФ – по чем ударят на этот раз

В ЕС приняли новый пакет санкций против России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России. В него входит эмбарго на закупки угля и запрет российским кораблям заходить в европейские порты, эти ограничения вступят в силу в начале лета.

Об этом сообщает совет Евросоюза.

Реклама

Кроме запрета на импорт угля и ограничений для кораблей, пятый пакет санкций включает в себя замораживание активов "четырех ключевых российских банков", в том числе Сбербанка и Альфа-Банка.

Также санкции включают:

запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом внутри ЕС, в том числе транзитом;

запрет на экспорт в РФ в сферах полупроводников, машин, транспортного оборудования;

запрет на импорт из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя;

"Эти последние санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах под российской оккупацией. Цель наших санкций – остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решение в Кремле, что их незаконная агрессия дорого им обойдется", – заявил глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Реклама

Как РФ обходит санкции

Несмотря на практически полную мировую изоляцию РФ нашла союзников, которые помогают ей обходить санкции Запада.

Например, через территорию Грузии проходит огромный канал контрабанды товаров, которые в РФ запретили завозить легальным путем.

При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

Реклама

"Сегодня" также писали, почему Германия не хочет вводить эмбарго на российский газ, и рассказывали, как оно может ударить по карманам европейцев.