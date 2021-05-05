Евро упал на апрельское "дно", доллар замер: курс валют

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 6 мая

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 6 мая:

05.05 06.05 Изменение 1 доллар США 27,73 грн 27,73 грн 0,00 1 евро 33,51 грн 33,28 грн - 0,29

По сравнению со значениями 5 мая апреля доллар не изменился в цене после того, как подешевел на две копейки на время длинных выходных по случаю 1 Мая и Пасхи. По итогам недели – с 28 апреля по 6 мая – курс снизился на четыре копейки.

Зато курс евро на 6 мая упал сразу на 29 копеек и оказался на минимуме с 13 апреля.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен,, а гривня недооценена на 61%.

А о том, как смягчили карантин для наличной гривни, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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