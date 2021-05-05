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Евро упал на апрельское "дно", доллар замер: курс валют

5 мая, 16:24

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 6 мая

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 6 мая:

05.0506.05Изменение
1 доллар США27,73 грн27,73 грн0,00
1 евро33,51 грн33,28 грн- 0,29

По сравнению со значениями 5 мая апреля доллар не изменился в цене после того, как подешевел на две копейки на время длинных выходных по случаю 1 Мая и Пасхи. По итогам недели – с 28 апреля по 6 мая – курс снизился на четыре копейки.

Зато курс евро на 6 мая упал сразу на 29 копеек и оказался на минимуме с 13 апреля.

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Источник: Сегодня

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