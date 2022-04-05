Эвакуация с горячих точек продолжается — график поездов на 5 апреля

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 5 апреля.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

13:00 — 274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — 276/275 Краматорск — Львов;

18:00 — 278/277 Краматорск — Львов.

Другие:

14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;

16:10 — 7931 Покровск — Днепр;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Глава Донецкой ОВА призвал мирных жителей эвакуироваться из области

Жителям Донбасса необходимо уехать в более безопасные районы Украины. Все потому, что российские военные могут усилить наступление на этой территории.

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"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, каким путем ехать", — подчеркнул глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Местным жителям необходимо покинуть населенные пункты, чтобы украинским военным было легче защищать территорию.

"Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", — добавил глава ОВА.

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