"Это давление на Украину" — реакция соцсетей на ситуацию вокруг SkyUp

Как украинцы реагируют на скандал со SkyUp / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Пресс-служба SkyUp Airlines

Самолет авиакомпании SkyUp рейса Фуншал (Португалия) – Киев сел в Кишиневе. В момент, когда рейс начался, владелец транспорта запретил посещать авиапространство Украины Люди в соцсетях реагируют неоднозначно.

"Сегодня" подготовил для вас сборник самых актуальных комментариев украинцев в Facebook.

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Напомним, что одной из возможных причин такого развития событий рассматривают угрозу военного вторжения России в Украину. Однако некоторые комментаторы под постом о вышеупомянутой ситуации со SkyUp так не считают и высказывают свое предположение.

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/ Фото: Facebook

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/ Фото: Facebook

Закроют ли небо над Украиной?

О закрытии воздушного пространства власть не принимала никаких решений. За словами Кирилла Тимошенко, EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины.

Он говорит, что некоторые авиакомпании имеют сложности через рынки страхования.

Чтобы пассажиры не испытали связанные с этим неудобства, сегодня, 13 февраля, в Мининфраструктуры провели рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa, ранее перенесшая свой рейс из Мюнхена в Киев из-за нестабильной политической ситуации в Украине, отложила улет своего самолета. На этот раз более чем на пять часов.

Раньше мы проверили слухи, действительно ли в "Борисполе" переносят рейсы из-за угрозы вторжения России.