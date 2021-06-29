Еще пять финансовых компаний лишились лицензий – НБУ

Небанковские учреждения не давали регулятору провести внеплановые проверки. Теперь эти компании не смогут работать

НБУ запретил работу пяти финкомпаний / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) после прекращения деятельности шести финучреждений отозвал все лицензии на ведение финансовой деятельности еще у пяти компаний. Причиной, как и в прошлый раз, стал отказ от проведения внеплановых проверок – сотрудников НБУ не допускали к документам, а представители самих фирм исчезали в первый день проверки.

Как сообщила пресс-служба НБУ, лицензий лишились ФК "Плаза Финанс", ФК "Лордекс", "Коммерсе Кредит Профит", ФК "Артемида" и ФК "Дивион". Они больше не могут заключать новые договоры с клиентами, но обязательства по старым договорам должны выполнить.

"Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в том числе из-за отсутствия в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы финучреждения на время проверки, является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг", – объяснили в регуляторе.

Напомним, НБУ начал регулировать деятельность небанковских финансовых учреждений с 1 июля 2020 года. К небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.

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Такие изменения предусмотрены так называемым законом о "сплите". Слово "сплит" (split – англ. расщепление, разделение) в украинских реалиях означало упразднение Национальной комиссии финансовых услуг и разделение ее полномочий между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (контроль рынка ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов) и Нацбанком (рынки небанковских финансовых учреждений).

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