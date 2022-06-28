Еще одна пощечина РФ: США ввели новые санкции против России

В Минфине США рассказали о новых санкциях против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против России за войну в Украине. В частности, США запретили импорт российского золота.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

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"Импорт в Соединенные Штаты золота из РФ запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами", — сказано в сообщении.

Отмечается, что запрет не будет касаться золота, которое находилось не на территории России на момент вступления в силу распоряжения Минфина.

Также в Белом доме расширили санкционный список для российских граждан, включив туда еще 57 россиян.

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Под санкциями оказалась телеведущая Тина Канделаки, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков с супругой и детьми, и другие россияне.

Литва обойдется без российского газа

Сейм Литвы на законодательном уровне запретил импорт газа РФ. Исключение составляет транзит ресурса через Калининградскую область.

Как объяснил министр энергетики Дайнюс Крейвис, это решение не только поможет улучшить надежность в поставках голубого топлива, но и будет способствовать лучшей безопасности Литвы.

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Ранее мы рассказывали, почему в Европе не могут решиться на ограничение цен на российский газ. Также мы писали, почему в Германии объявили режим тревоги и при чем здесь война в Украине.