Экс-главу ПриватБанка Дубилета обнаружили в Израиле – СМИ

Александр Дубилет уверяет, что якобы не сбегал из Украины, а сейчас не может вернуться в страну по уважительным причинам

Александр Дубилет / Фото: УНИАН, gorod.dp.ua

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет, которого в Украине объявили в розыск в марте, сейчас находится в Израиле. При этом он уверяет, что не скрывается от следствия, а информация о его местоположении якобы есть у правоохранительных органов. Дубилет также объяснил, что не приезжает в Украину из-за карантинных ограничений и военных действий в Израиле.

Об этом сообщило издание LB.ua, ссылаясь на письмо Дубилета, копия которого не была опубликована.

"На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы "вручения мне" подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовным производством. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение. <...> На сегодня в связи с запретом правительства Израиля из-за военных действий и эпидемиологических ограничений не могу прибыть в Украину", – говорится в сообщении от лица Дубилета.

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При этом он якобы отметил, что узнал о вручении ему подозрения и о розыске из СМИ.

"Как только появилась информация о розыске, я сразу же проинформировал НАБУ и САП о мой адрес в Израиле и предоставил данные моих адвокатов, а также завил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка по делу о хищении 136 млн грн, среди них и Дубилет. Позже его заподозрили уже в хищении 8 млрд гривен в 2016 году.