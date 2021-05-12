Дело ПриватБанка: подозреваемой отказались изменить меру пресечения

ВАКС рассмотрел апелляцию защиты и оставил решение без изменений. Речь идет о причастности к растрате 8 миллиардов гривен

/ Фото: УНИАН

Меру пресечения бывшей замглавы правления ПриватБанка Людмиле Шмальченко оставили без изменений. Шмальченко подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн.

Реклама

Такое решение приняла коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщает Слово и дело.

"Апелляционную жалобу защитника подозреваемой Людмилы Шмальченко Пушкаря Олега Анатольевича на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда о применении меры пресечения в виде залога – оставить без удовлетворения", – объявил суд.

Интересно, что залог в 50 млн гривен за Шмальченко уже был внесен.

В тренде Доллар в Украине упал до минимума за два месяца: курс Нацбанка

Напомним, бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Владимир Яценко внес 52 млн грн залога и был освобожден из-под стражи. Он был задержан по делу о растрате 136 890 000 гривен.

Реклама

Также по делу ПриватБанка проходят Александр Дубилет и начальница департамента финансового менеджмента Елена Бычихина.