Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчиками

Скидки под носом, а мы зеваем. Съемочная группа "Сегодня" выясняла, сколько можно сэкономить, не прилагая чрезмерных усилий: так, чтобы без очередей и проблем.

На чем могли бы экономить едва ли не треть суммы – расскажет Николай Антофийчук. Цикл "Неэкономная страна".

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Черная пятница в столичном Мегамаркете. Скидка на то, скидка на это: зачастую – от заранее завышенной цены. Покупатели толпятся, чтобы выхватить что-то подешевле. А вот выгода, без маркетинговых уловок, которую мы имеем ежедневно, у нас не популярна. К тому, что ночью электроэнергия вдвое дешевле, как оказалось, большинству дела мало.

Умные счетчики умеют считать киловатты, которые вы потребляете ночью. И тогда поставщики электроэнергии режут на них цену пополам. Стоят такие приборы учета – от тысячи гривен. Если потребляете менее 300 киловатт в месяц – окупятся менее чем за год.

Но счетчик – это только полдела. Главное, захотеть экономить. Потому что поздно вечером включать, а утром выключать, например, бойлер не слишком удобно. И тут есть решение. Таймер, который стоит несколько десятков гривен, может делать это за вас.

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В отопительный сезон Игорь Михайленко научился пользоваться выгодным предложением с двойным эффектом. Ночью за полцены набирает энергии впрок. В бочке греет воду, а использует ее днем. За месяц треть его киловатт уходит в полцены. И чем больше потребности, тем больше и экономия.

Игорь Михайленко использует двухзонный тариф и говорит:

"У нас большая семья, у нас пять человек, с учетом того, что никто не экономит, кроме папы наверное, то у нас получается 1200-1300 гривен до 1500 грн. Это сумма того, сколько я сэкономил".

Умный счетчик можно получить и бесплатно. Энергокомпании в первую очередь меняют устаревшие приборы. В каждом регионе с разным темпом, потому что приоритет – разный.

Иван Гелюх, генеральный директор "ДТЭК сети", рассказывает:

"Около 120 тыс. счетчиков будут установлены в этом году. То есть, мы на конец года выйдем на цифру около 820 тысяч счетчиков. Государство стимулирует всех нас. Потребляет электроэнергию ночью. Потому что для государства это, с точки зрения энергобаланса, нагрузка на энергосистему, это более выгодно".

По данным компании ДТЭК, 14% их клиентов уже получили бесплатные счетчики. Сколько всего семей в Украине могут экономить – нацрегулятор считает вот уже два месяца. С тех пор, когда мы подали запрос. На сайте последние данные – пятилетней давности. Тогда с многозонными счетчиками был только один процент домохозяйств в стране.

Напомним, в Украине появился первый промышленный повербанк. С его помощью электроэнергию можно хранить впрок.

Также сообщалось, что на начало 2019-го ДТЭК установила почти 90 000 "умных" счетчиков.