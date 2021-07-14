Доставка "еМалятко" почтой. "Дія" подвела итоги

Ребенок / Фото: Facebook
45% родителей заказывают доставку услуги "еМалятко" почтой. Заказывайте свидетельство о рождении, а "Укрпочта" быстро доставит.
Об этом сообщила пресс-служба приложения "Дія".
В "Діє" также назвали способы получения и сроки доставки:
- в почтовое отделение – 46 грн;
- курьером домой – 66 грн;
- срок до 2-х дней в пределах области, до 3-х дней – в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ЗАГС.
Читайте также: Приложение "Дія" обновили. Что изменилось
Оплата производится наличными при получении заказа.
Напомним, больше года назад в Украине запустили комплексную услугу, которая поможет молодым родителям не подавать десятки документов и не ждать бесконечных бумажек.
"еМалятко" – это возможность получить от государства несколько услуг, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению.
Новости на эту же тему: