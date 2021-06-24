Приложение "Дія" обновили. Что изменилось

Приложения "Дія" обновилось. Коллаж "Сегодня"

Приложение электронных госуслуг "Дія" сообщило об обновлении своих сервисов.

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Об этом сообщается на Telegram-канале "Дія".

Что нового?

Для удобства в функционале разделили способ считывания цифрового документа!

В зависимости от жизненной ситуации и запроса компании показываете:

QR-код;

штрихкод.

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Где искать? Как пользоваться?

открываете в "Діє" нужный документ (ID-карта или заграничный);

нажимаете на документ, чтобы появился код;

выбираете QR-/штрихкод;

считывайте.

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Ранее сообщалось, что приложение "Дія" должно автоматически отображать документы водителя – права и техпаспорт на авто. Но не у всех автолюбителей получилось "загнать" в систему техпаспорта. Проблемы возникают у тех, кто получал документы раньше 2013-2014 годов. Их данные просто прошли мимо госреестров.

О том, какие цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":