Українська
$ 27,46
32,79
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Приложение "Дія" обновили. Что изменилось

24 июня 2021 16:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для удобства в функционале приложения электронных госуслуг разделили способ считывания цифрового документа

Приложения "Дія" обновилось. Коллаж "Сегодня"

Приложения "Дія" обновилось. Коллаж "Сегодня"

Приложение электронных госуслуг "Дія" сообщило об обновлении своих сервисов.

Реклама

Об этом сообщается на Telegram-канале "Дія".

Что нового?

Для удобства в функционале разделили способ считывания цифрового документа!

В зависимости от жизненной ситуации и запроса компании показываете:

  • QR-код;
  • штрихкод.

Читайте также: Украинцы смогут сменить прописку онлайн: когда заработает и как это сделать

Не пропусти!
Французские болельщики перепутали Бухарест и Будапешт. Их приняли за украинцев
Французские фанаты приехали в Бухарест вместо Будапешта

Где искать? Как пользоваться?

  • открываете в "Діє" нужный документ (ID-карта или заграничный);
  • нажимаете на документ, чтобы появился код;
  • выбираете QR-/штрихкод;
  • считывайте.
Реклама

Ранее сообщалось, что приложение "Дія" должно автоматически отображать документы водителя – права и техпаспорт на авто. Но не у всех автолюбителей получилось "загнать" в систему техпаспорта. Проблемы возникают у тех, кто получал документы раньше 2013-2014 годов. Их данные просто прошли мимо госреестров.

О том, какие цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На пенсию –
На пенсию – "автоматом". Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возрастаЭкономика
Доллар пошел на взлет! Взлетит?
Доллар пошел на взлет! Взлетит?Финансы
В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещают
В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещаютЭкономика
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 годЭкономика
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в Украине
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в УкраинеЭкономика
Пенсии в Украине: почему перерасчет обычно происходит 1 марта
Пенсии в Украине: почему перерасчет обычно происходит 1 мартаЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять