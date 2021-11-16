Дорогой салат: для украинцев выросли цены на овощи

На рынке помидоры продают по летним ценам / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев изменились цены на некоторые овощи, придется больше заплатить не только за лук и кукурузу, но и за другие овощи.

Об этом сообщает AgroTimes.

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На крупнейшем в Украине фермерском оптовом рынке "Неждана", в селе Большие Копани Херсонской области, томаты продают по летним ценам. Самый дешевый сорт "Асвон" стоит от 5 грн/кг, красные тепличные томаты – от 14 до 16 грн/кг, сливки – по 6 грн/кг, чери на ветке и черные томаты – от 25 грн/кг, розовые – от 14 до/кг 18 грн/кг.

Огурцы и кабачки продают по высоким ценам – 45 грн/кг и 30-40 грн/кг соответственно. Лук также вырос в цене – 8-10 грн/кг. А редис и тыква остались на стабильном уровне – редис по 10 грн/кг, а тыква – по 3,5 грн/кг.

В то же время, на рынке дешевеет картофель – 4-6 грн/кг, свекла стоит 7-9 грн/кг, морковь – 6 грн/кг. Дешевые перцы стоят от 12 грн/кг зеленые конусовидные и Белозерка, красные конусовидные – 15-35 грн/кг, спелые кубовидные – 30-45 грн/кг.

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Цветную капусту еще месяц назад продавали по 25 грн/кг, сейчас она стоит – 10 грн/кг. Пекинская капуста также упала в цене – до 7 грн/кг. А вот брокколи дорогие – 30-35 грн/кг. Молодая капуста стабильно торгуется по 8–10 грн/кг. Белоголовая имеет стабильную цену 5 грн/кг, ее "голубцовая" разновидность – по 8 грн/кг.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменились цены на бакалейные товары – с октября 2020 года по октябрь 2021 года подешевело только пшено. По сравнению с прошлым годом оно стоит 17,48 грн за кг – дешевле на 2,3%.

Напомним, что в Украине подорожали популярные колбасные изделия – сардельки и сосиски. На них в ноябре цена поднялась на 3,84%.